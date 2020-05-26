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Минкультуры начало подготовку музеев и театров к открытию

Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о поэтапном возобновлении работы федеральных учреждений культуры. Как сообщает РБК, в соответствии с документом на первом этапе сотрудникам федеральных музеев, театров и концертных организаций разрешено вернуться на работу (в середине мая глава Минкультуры приказала руководителям подведомственных организаций перевести «максимально возможное количество работников» на удаленку), однако посетителей они начнут принимать позже.

«До настоящего момента коллективы федеральных учреждений культуры работали удаленно в соответствии с нашим приказом. Очная работа в условиях режима самоизоляции была исключением для отдельных обеспечивающих служб. Теперь театры смогут постепенно выходить и начинать репетиции, а музеи займутся подготовкой проектов, которыми они встретят публику, естественно, ориентируясь на те этапы и «дорожные карты», которые разработало министерство», — пояснила Любимова, слова которой приводятся в сообщении Минкультуры.

В середине марта все находящиеся в ведении Министерства культуры России театры, филармонии, цирки и кинотеатры, а также иные организации исполнительских искусств в соответствии с приказом Любимовой приостановили работу для посетителей.