В России и мире

Коронавирус выявлен у 7,1 млн человек в мире

Во всем мире коронавирусная инфекция выявлена у 7 118 471 человека, жертвами вируса стали 406 522 пациента. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

За последние сутки COVID-19 обнаружили у 103 342 человек, число летальных исходов — 3 670, сообщает «Газета.ру».

При этом излечились от болезни 3 293 579 пациентов.

По состоянию на 8 июня, в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.