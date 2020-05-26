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Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля

Внешние границы стран Европейского союза откроются с 1 июля. На этой неделе Еврокомиссия опубликует рекомендации для восстановления их работы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Позже на этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах, начиная с 1 июля», - сказал он.

Напомним, Европейский союз закрыл внутренние и внешние границы с 17 марта, чтобы не допустить масштабного распространения коронавируса.

Стоит отметить, что Европа готовится открыть все границы до конца июня. В Еврокомиссии полагают, что сейчас ситуация с Covid-19 улучшается. В ЕС рады, что в некоторых европейских странах уже ослабляют пограничный контроль.