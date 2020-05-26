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В России и мире

Россия и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз

10.06.2020 15:47|ПсковКомментариев: 0

Представители России и Белоруссии подпишут соглашение о взаимном признании виз 19 июня, когда глава МИД России Сергей Лавров посетит Минск. Об этом сообщил заместитель главы белорусского ведомства Андрей Руденко, передает РИА Новости.

По его словам, формирование единого миграционного пространства Союзного государства является важным направлением работы на интеграционном треке.

«Важнейшим шагом станет здесь заключение соглашения о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита министра иностранных дел России в Минск 19 июня», — заявил Андрей Руденко.

Теги: #Белоруссия #визовый режим
Источник: Псковская Лента Новостей
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