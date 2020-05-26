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Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников

В Кремле прекращается режим удаленной работы, который был введен 30 марта. Большинство сотрудников администрации президента с 15 июня возвращаются на рабочие места и переходят на обычный режим. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, также это подтвердили три чиновника администрации президента. «До нас довели, что, поскольку сняты ограничения (в Москве), с понедельника, 15 июня, возвращаемся к нормальному режиму работы», - сказал один из собеседников РБК. При этом часть сотрудников вернулись к обычному режиму уже с понедельника, 8 июня.



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК об отмене режима удаленной работы в Кремле.



На удаленный режим чиновников администрации президента перевели 30 марта, после того как в обращении к нации Владимир Путин объявил о первой нерабочей неделе, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии кафе, ресторанов, парков, увеселительных заведений и торговых предприятий, которые не продают товары первой необходимости. На удаленный режим отправят людей в возрасте старше 60 лет и тех, чьи обязанности позволяют работать из дома, говорили источники РБК.



На практике график нахождения на самоизоляции был гибким, кому и в какое время следует работать из дома, определяли начальники управлений либо их заместители, рассказывали РБК сотрудники различных подразделений Кремля. Например, мог действовать график «неделя дома - неделя на работе» или «три дня дома - два дня на работе», кого-то руководство вызывало по мере необходимости, а кто-то работал из дома постоянно.