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Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24 Тверь». По словам Рудени, мероприятие отменили из-за предписаний Роспотребнадзора.

«При всем уважении к организаторам "Нашествия", исходя из предписаний Роспотребнадзора и в условиях сохраняющейся опасности (распространения коронавируса. ‒ «Ведомости»), в этом году «Нашествие» все-таки не будет проводиться на территории нашего региона», ‒ сказал он. Губернатор напомнил, что ежегодно проводимый в регионе фестиваль длится три дня. На него приезжает большое количество гостей из других регионов. «Я бы не хотел, чтобы фестиваль добавил проблем», ‒ пояснил он.

Организаторы фестиваля призвали сохранить купленные ранее билеты. Ими можно будет воспользоваться в следующем году, говорится в сообщении на официальном сайте «Нашествия».

Ранее управление Роспотребнадзора по Тверской области посчитало нецелесообразным проводить в этом году «Нашествие». Ежегодно рок-фестиваль проходит в селе Завидово Тверской области. В этом году его проведение было запланировано на 24‒26 июля.