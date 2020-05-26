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В России и мире

Стратегическую субмарину «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

12.06.2020 12:32|ПсковКомментариев: 0

Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Владимир» принят в состав Северного флота России, сообщили в Минобороны РФ.

«На предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" (955А) "Князь Владимир" и подъема на нем Военно-морского Андреевского флага», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам главкома ВМФ Николая Евменова, экипаж субмарины готов к ее эксплуатации в составе подводных сил Северного флота.

«Атомная подводная составляющая Военно-морского флота пополнилась новым, не имеющим аналогов в мире, ракетным подводным крейсером именно в День России. Это событие подчеркивает статус Российской Федерации как великой морской державы, обладающей океанским флотом», - заявил Евменов, слова которого процитировали в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что после объявления приказа главкома ВМФ России о включении подводной лодки в состав ВМФ, Андреевский флаг на флагштоке РПКСН «Князь Владимир» поднял его командир, капитан 1 ранга Владислав Дружин.

Гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко отметил, что атомный подводный крейсер «Князь Владимир» стал 133-м кораблем, построенным предприятием для ВМФ.

«Корабелы успешно завершили контрольный выход АПЛ в море и подготовили ракетоносец к передаче Военно-морскому флоту. Испытания показали - этот корабль будет надежно служить России», - сказал Будниченко.

По данным Минобороны, в церемонии также участвовали командующий Северным флотом Александр Моисеев, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко и президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

РПКСН «Князь Владимир» был заложен на «Севмаше» 30 июля 2012 года. Корабль построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» (955А) и принадлежит к четвёртому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трёх «Бореев» (подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах») «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

По данным Минобороны РФ, «в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России».

Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных субмарин ВМФ России. Оно было сформировано 10 лет назад в рамках проводимой оптимизации Вооружённых сил России. В него вошли соединения с боевыми традициями и 60-летней историей эксплуатации атомных подводных лодок.

Источник: Псковская Лента Новостей
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