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Жириновский предложил повысить минимальную зарплату до 30 тысяч рублей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил повысить стандарт по зарплате на всей территории России. По его словам, люди все больше выражают недовольство из-за высоких зарплат в коммерческих структурах и государственных корпорациях.

«Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день», - подчеркнул он.

Владимир Жириновский отметил, что, если средняя зарплата составляет 70 тыс. рублей, то максимальная не должна быть больше 500 тыс. рублей. Он заявил, что президент должен получать 700 тыс. рублей в месяц, депутаты – по 500 тыс. рублей, но «никаких зарплат по миллиону рублей в день».

Как передает «Московский комсомолец», также депутат Госдумы предложил ввести единый налог на сверхприбыль, которую можно будет потратить а образование и медицину.