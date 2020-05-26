В России и мире

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в воскресенье утром главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке и передал ему две раритетные святыни, передает «Интерфакс».

Одним из переданных образов стала Каплуновская икона Божьей Матери, свидетельница Полтавской победы. Икона была привезена Петром I в лагерь русской армии под Полтавой в начале июня 1709 года. Перед этой святыней русские воины молились накануне сражения со шведами. В годы советской власти храм, где хранилась икона, был разрушен, но сама икона уцелела, и сегодня патриарх передал ее министру обороны РФ Сергею Шойгу для постоянного размещения в главном воинском соборе России.

Кроме того, в память о дне освящения храма предстоятель передал новой церкви икону Троицы, перед которой сам молился в своей келье.

Патриарх назвал строительство главного военного храма «одним из символов исторического поворота» народа и его Вооруженных сил «от безверия к вере».

Главный военный храм России должен был открыться в мае, к 75-летию Победы, однако церемонию тогда отложили из-за пандемии коронавируса.

По сообщениям СМИ, Патриарх Кирилл заявил, что сам будет настоятелем собора Воскресения Христова. Напомним, в мае 2019 года настоятелем храма был назначен председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.

«Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма»,— сказал патриарх Кирилл после освящения храма и первого богослужения в нем (цитата по «РИА Новости»).