Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
План Б Что происходит на Инженерной?
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
Маски сброшены
Гонки по вертикали
рывок нацпроекта «культура»
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
Телефон прямого эфира 56-73-72
Найти и обезвредить
 
 
 
ещё В России и мире 26.05.2020 08:130 Минобороны РФ: В результате крушения на Чукотке погиб экипаж вертолета Ми-8 14.06.2020 13:220 Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ 14.06.2020 12:230 Российские военные развернули «Искандеры» в Калининграде на фоне учений НАТО 14.06.2020 11:461 Путин прокомментировал ситуацию в США 14.06.2020 08:391 Жириновский предложил повысить минимальную зарплату до 30 тысяч рублей 13.06.2020 17:380 СМИ сообщают о вспышке коронавируса в офисе Зеленского
 
 
 
Самое популярное 08.06.2020 16:3515 Жители Любятово воюют за дикий пляж с местной энтузиасткой 13.06.2020 09:0019 Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП 11.06.2020 16:078 Начальник псковского погрануправления: Ситуация на российско-белорусской границе вызывает беспокойство 11.06.2020 10:3019 Руководители санаториев «Хилово» и «Голубые озера» освобождены от занимаемых должностей 09.06.2020 08:558 Зараженных коронавирусом в Псковской области стало на 60 человек больше
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

14.06.2020 13:22|ПсковКомментариев: 0

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в воскресенье утром главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке и передал ему две раритетные святыни, передает «Интерфакс». 

Одним из переданных образов стала Каплуновская икона Божьей Матери, свидетельница Полтавской победы. Икона была привезена Петром I в лагерь русской армии под Полтавой в начале июня 1709 года. Перед этой святыней русские воины молились накануне сражения со шведами. В годы советской власти храм, где хранилась икона, был разрушен, но сама икона уцелела, и сегодня патриарх передал ее министру обороны РФ Сергею Шойгу для постоянного размещения в главном воинском соборе России.

Кроме того, в память о дне освящения храма предстоятель передал новой церкви икону Троицы, перед которой сам молился в своей келье.

Патриарх назвал строительство главного военного храма «одним из символов исторического поворота» народа и его Вооруженных сил «от безверия к вере».

Главный военный храм России должен был открыться в мае, к 75-летию Победы, однако церемонию тогда отложили из-за пандемии коронавируса.

По сообщениям СМИ, Патриарх Кирилл заявил, что сам будет настоятелем собора Воскресения Христова. Напомним, в мае 2019 года настоятелем храма был назначен председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.

«Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма»,— сказал патриарх Кирилл после освящения храма и первого богослужения в нем (цитата по «РИА Новости»).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск этим летом?
В опросе приняло участие 818 человек
14.06.2020, 14:200 Представитель Киркорова ответила на возмущение экс-командующего ВДВ 14.06.2020, 14:001 Новый очаг заражения COVID-19 зафиксирован в Себежском районе 14.06.2020, 13:331 Губернатор Ведерников назвал одно из важнейших направлений поддержки культуры 14.06.2020, 13:220 Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ
14.06.2020, 13:090 Молодых псковичей призывают рассказать, как их хобби определило ЗОЖ 14.06.2020, 12:562 Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса 14.06.2020, 12:390 В Великих Луках продолжается монтаж 45-метрового колеса обозрения 14.06.2020, 12:310 Водитель неоднократно перевернувшейся машины остался невредим в ДТП под Псковом
14.06.2020, 12:230 Российские военные развернули «Искандеры» в Калининграде на фоне учений НАТО 14.06.2020, 12:020 ГИБДД напоминает псковским водителям об опасности галлюцинаций из-за усталости 14.06.2020, 11:461 Путин прокомментировал ситуацию в США 14.06.2020, 11:412 Пьяный пскович на «Ниссане» врезался в стену здания. ВИДЕО
14.06.2020, 11:102 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 14.06.2020, 11:070 Полиция ищет очевидцев ДТП в Псковском районе 14.06.2020, 11:013 1838 человек заразились коронавирусом в Псковской области 14.06.2020, 10:420 Житель Санкт-Петербурга погиб при пожаре в Псковской области
14.06.2020, 10:280 Псковская полиция продолжает розыск мужчины, страдающего потерей памяти 14.06.2020, 09:560 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в Неделю 1-ю по Пасхе, всех святых 14.06.2020, 09:540 Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн» 14.06.2020, 09:263 Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
14.06.2020, 08:391 Жириновский предложил повысить минимальную зарплату до 30 тысяч рублей 14.06.2020, 08:340 В России отменен «банковский роуминг» 13.06.2020, 23:244 98 новых случаев COVID-19 выявлено сегодня в Псковской области 13.06.2020, 23:215 Список очагов коронавируса дополнился Порховским водоканалом
13.06.2020, 23:153 19 человек умерли от коронавируса в Псковской области 13.06.2020, 22:310 Здание бывшего детского дома предложили снести в Великолукском районе 13.06.2020, 22:172 Важность поправки о запрете отчуждения территорий объяснил островский депутат. ВИДЕО 13.06.2020, 21:590 Шаманов призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках
13.06.2020, 21:390 Фотофакт: Попытка побега старого «Москвича» 13.06.2020, 21:250 Некоторым категориям россиян повысят пенсии с 1 июля 13.06.2020, 21:031 «Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Про памятники и «айлавПсков» 13.06.2020, 20:470 Кратковременные дожди прогнозируются в Псковской области 14 июня
13.06.2020, 20:222 Подставить надежное плечо просят великолучан врачи в период коронавируса 13.06.2020, 20:011 Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Пушкиногорском районе. ФОТО 13.06.2020, 19:450 Конокрада ищут в Островском районе 13.06.2020, 19:240 Число браков и разводов сократилось в России из-за коронавируса
13.06.2020, 19:000 Валентин Юдашкин оценит маски от молодых дизайнеров-псковичей 13.06.2020, 18:431 В РПЦ поддержали инициативу по сокращению финансирования абортов 13.06.2020, 18:223 Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от COVID-19 13.06.2020, 18:010 В Дновском районе обновят 4 километра дороги
13.06.2020, 17:590 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, всех святых 13.06.2020, 17:380 СМИ сообщают о вспышке коронавируса в офисе Зеленского 13.06.2020, 17:210 Как не сбить кочующего медведя, рассказали спасатели псковичам 13.06.2020, 16:583 Четыре медработника Печорской районной больницы заразились коронавирусом
13.06.2020, 16:422 Медиков-борцов с коронавирусом планируют наградить в Псковской области 13.06.2020, 16:203 Росстат обнародовал данные о смертности от COVID-19 за апрель 13.06.2020, 16:000 Самый большой школьный спортзал отремонтируют в Великолукском районе 13.06.2020, 15:422 Футболист Кокорин исключил возможность чему-то научиться в тюрьме
13.06.2020, 15:210 Возбуждены уголовные дела по фактам кражи велосипедов в Великих Луках 13.06.2020, 14:540 Работы жителей Псковской области вошли в виртуальную выставку Музея Победы 13.06.2020, 14:351 Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняла извинения актера Ефремова 13.06.2020, 14:181 Зарплату от 24 тысяч рублей предлагают псковским полицейским
13.06.2020, 14:000 Псковичей приглашают присоединиться к акции «Лапы дружбы» 13.06.2020, 13:450 МФЦ получили право устанавливать правила приема граждан на фоне COVID-19 13.06.2020, 13:304 Медработники начали увольняться из куньинской больницы 13.06.2020, 13:071 Россияне будут получать пособия и выплаты без справок
13.06.2020, 12:560 Московские и петербургские писатели вошли в состав жюри фестиваля «Словенское поле» 13.06.2020, 12:390 Число преступлений с помощью банковских карт выросло в России в шесть раз 13.06.2020, 12:210 В Великих Луках будет отремонтирован 41 двор 13.06.2020, 12:007 В Псковской области уточнили статистику по умершим от СОVID-19
13.06.2020, 11:490 В России за сутки выявлены 8706 случаев коронавируса 13.06.2020, 11:300 ГИБДД призывает соблюдать правила на железнодорожных переездах в Псковской области 13.06.2020, 11:110 Похитителя спиртных напитков задержали росгвардейцы в Новоржеве 13.06.2020, 11:011 ТПП предлагает дополнить нацплан восстановления экономики 11 мерами
13.06.2020, 10:400 Помощи в покраске вольеров ждут псковские зоозащитники 13.06.2020, 10:192 Число заболевших COVID-19 в Пскове превысило 450 человек 13.06.2020, 10:010 Рейды по пожарной безопасности прошли в Пскове и Середке 13.06.2020, 09:5712 1740 человек заразились коронавирусом в Псковской области
13.06.2020, 09:412 Биолог рассказала о скрытых симптомах коронавируса 13.06.2020, 09:220 Из-за массы обращений псковский защитник детей проведет телефонный прием 13.06.2020, 09:0019 Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП 12.06.2020, 22:2911 Путин заявил об одобрении поправок в Конституцию абсолютным большинством россиян
12.06.2020, 21:595 Эпидемиолог рассказал, как повлияет на коронавирус летняя жара 12.06.2020, 21:303 Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом 12.06.2020, 20:581 Псковичи присоединились к акции «Флаг России - в каждый дом» 12.06.2020, 20:553 Глава городской администрации: В Великих Луках фиксируется серьезный прирост заболевших
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.