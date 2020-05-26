В России и мире

В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуком, когда другие страны только создадут гиперзвуковые ракеты, заявил президент РФ Владимир Путин

«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», - сказал он в интервью Андрею Кондрашову в программе «Вести недели» телеканала «Россия 1».

По его словам, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто: «Скорости такие, что взять их невозможно».

«В этом уникальность нашего сегодняшнего положения, - заявил Путин. - Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие».

«Я всегда говорил, что ведущие военные державы мира безусловно будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие, - отметил он. - Но пока с 2018 года это гиперзвуковое оружие таки ни у кого и не появилось еще», передает «Интерфакс».