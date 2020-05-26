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Театры и кинотеатры Москвы могут открыть в июле

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения в связи с коронавирусом COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в столице могут снять уже в июле. Однако он уточнил, что сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдет уже на июль месяц. Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться»,— сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что все последующие разрешения будут связаны с развитием ситуации. При ее ухудшении сроки снятия ограничений будут отодвигаться.

Как отмечает «Коммерсант», с 9 июня на фоне снижения прироста новых заразившихся в Москве были сняты некоторые ограничения. Отменены режимы изоляции и цифровых пропусков, возобновили работу парикмахерские. Другие ограничения в городе будут отменены с 16 и 23 июня. При этом мэр призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке».