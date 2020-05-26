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Россия вышлет из страны двух чешских дипломатов

Россия вышлет из страны двух чешских дипломатов. Об этом сообщил РИА Новости посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька.

По его словам, Москва объявила, что это ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии. Посол добавил, что Москва и Прага могут начать консультации по отношениям.

Ранее дипломата вызвали в российский МИД. Это произошло из-за высылки двух сотрудников Российского центра науки и культуры Кончакова и Рыбакова из Праги 5 июня. Их объявили персонами нон грата. Москва пообещала зеркально ответить на такие меры.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, решение выслать работников посольства России в Праге связано с «рициновым скандалом», произошедшим нынешней весной. При этом он заявил, что обвинения, предъявленные дипломатам в причастности к планам по отравлению чешских региональных политиков, были ложными.

22 апреля чешское издание Respekt рассказало о якобы зафиксированной переброске российских спецслужб в Чехию. Кроме того, появилась информация, что в аэропорт Праги прибыл некий россиянин Андрей Викторович К., причастный к работе правоохранительных органов России, в багаже которого нашли смертельный яд рицин.