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Наталия Орейро подала документы на российское гражданство

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.

По ее словам, бумаги в настоящее время находятся на рассмотрении. Орейро объяснила, что она часто путешествует в Россию, и для того, чтобы уменьшить количество формальностей, в посольстве РФ в Аргентине ей предложили оформить паспорт, сообщает «Царьград».

«Я сказала, что для меня это была бы честь», - добавила певица.

Орейро также рассказала, что впервые вопрос о гражданстве был поднят в шуточной форме в программе «Вечерний Ургант», где ведущий Иван Ургант заявил, что Наталия - самая русская из иностранок. Актриса, в свою очередь, согласилась и сказала, что президенту Владимиру Путину давно следовало бы дать ей русский паспорт.