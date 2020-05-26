В России и мире

Польша открыла границу для отдельных категорий граждан России

Польша открыла границу с Калининградской областью для некоторых категорий граждан РФ, сообщается на сайте Варминско-Мазурского пограничного управления в понедельник, 15 июня.

Границу с Россией в Безледах и Гжехотках могут пересечь только те, кто имеет право на постоянное или временное проживание в Польше, едет учиться, работать или лечиться. При этом необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право на работу, пишут «Известия».

«Все лица, прибывающие в Польшу после пересечения внешней границы ЕС, должны пройти обязательный 14-дневный домашний карантин», — уведомляет пограничная служба. Сведения о въезжающем на территорию Польши вносятся в базу данных для дальнейшего контроля за исполнением «обязательств по карантину».