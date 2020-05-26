В России и мире

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8 миллионов

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило во вторник 8 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его сведениям, число заболевших коронавирусом на данный момент составляет 8 001 138 человек, умерли 435 574. Всего выздоровели 3 816 556 инфицированных.

Больше всего заражений (2 110 791 выявленный случай) зафиксировано в США. В Соединенных Штатах умерли 116 090 пациентов с коронавирусом, выздоровели 576 334. Далее по числу заражений следует Бразилия с 888 271 выявленным случаем заражения, 43 959 смертями, 472 313 выздоровевшими пациентами.

Россия занимает третье место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.