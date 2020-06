В России и мире

Группу Little Big заподозрили в плагиате

Петербуржскую группу Little big заподозрили в плагиате песен хип-хоп группы The black eyed peas. Одна тиктокерша заметила сходство некоторых фрагментов и разместила видео в Сети.

«Ну, во-первых, это другое. Во-вторых - нот всего семь. И напоследок - никогда такого не было и вот опять», - говорится в описании видео.

В ролике она сравнивает недавний хит команды Ильи Прусикина «Uno», с которым Little big должны были ехать на Евровидение в этом году, с популярным синглом американских музыкантов «My humps» (2005 год). На эту песню The black eyed peas, по мнению блогера, похож и трек «Go bananas», а «I'm Ok» напоминает «Scream & Shout», записанную в 2012 году рэпером will.i.am (лидер The black eyed peas) с Бритни Спирс.

Не все пользователи согласились с тиктокершей: «Первая еще похожа. А остальные - это просто из пальца высосано из серии "лишь бы докопаться"», - считает пользователь с ником Little Pony.

«Во всем мире создали миллионы песен. На сто процентов оригинальным быть невозможно, я думаю. Тем более, не факт, что при написании мелодий в голове не выскочат мотивы старых прослушанных треков, которые можно забыть», - заступился зритель с ником Константин Инкогнито.