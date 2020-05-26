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В России и мире

Apple выпустит первый складной iPhone

16.06.2020 17:11|ПсковКомментариев: 0

Apple выпустит первый складной iPhone. Эту информацию рассекретил в своем Twitter инсайдер Джон Проссер. 

Джон Проссер заявил, что дизайн будущего складного смартфона американского бренда отличается от дизайна подобных устройств других компаний: «Складной iPhone на самом деле не складной». Блогер рассказал, что прототип гаджета состоит из двух панелей с экранами, соединенных шарниром. При этом Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X и прочие складные смартфоны на рынке имеют цельный дисплей, который можно сгибать в несколько сторон, пишет «Лента.ру».

Также автор отметил, что прототип iPhone не имеет выреза под Face ID, как в актуальных аппаратах бренда. Вместо этого на верхней части экрана находится небольшой выступ, в который встроен биометрический сенсор. Концептуальный девайс получил закругленную раму из нержавеющей стали.

Позже Проссер дополнил свой отчет, отметив, что «не похоже, что Apple просто соединила вместе два смартфона». Блогер заявил, что, несмотря на соединяющий панели устройства шарнир в раскрытом состоянии, девайс выглядит довольно цельным.

На утечку автора обратил внимание известный сетевой инсайдер @OnLeaks, который поставил под сомнения слив Джона Проссера. В ответ тот заявил, что проверяет поступающую к нему информацию и уверен в своих источниках.

В мае Джон Проссер раскрыл характеристики запланированных на осень смартфонов Apple. По словам блогера, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max выйдут с дисплеями диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно, базовый iPhone 12 будет доступен в двух версиях — с экранами диагональю 5,4 и 6,1 дюйма.

Теги: #гаджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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