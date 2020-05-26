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Введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией ограничения могут сохраняться до февраля - министр здравоохранения

Введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения могут сохраняться до февраля 2021 года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире «Первого канала», сообщает РБК.

«Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, это февраль», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, когда все ограничения можно будет снять. По словам Мурашко, условием для снятия станет создание лекарств, которые сделают ситуацию «фармацевтически управляемой».

По словам главы Минздрава, гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 лишь наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России.