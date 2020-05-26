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Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы

Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, который будет командовать парадом.

По словам Олега Салюкова, речь идет о делегациях из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая глава государства объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Как ожидается, в параде на Красной площади примут участие более 13 тысяч военных, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-СМ», танки Т-90М и «Армата», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2», С-400, а также 75 самолетов и вертолетов, пишет РИА Новости.

Зрители также увидят некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале будет исполнен «Юбилейный встречный марш». Парадный оркестр будет представлен 900 музыкантами.

Всего в военных парадах по всей стране задействуют более 64 тысяч военных, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.