В России и мире

В Германии рассказали, может ли лосось быть переносчиком коронавируса

Немецкие журналисты усомнились в том, что новую волну коронавируса в Китае вызвал лосось. В Пекине утверждают, что вирус был обнаружен на рынке на разделочной доске для лосося, который могли импортировать из Норвегии.

Как передает Spiegel, ученые пришли к выводу, что наибольший риск заразиться COVID-19 — у млекопитающих. В частности, подвержены заражению кошки, хорьки, верблюды, лошади, овцы и кролики. В то же время вряд ли могут быть переносчиками рептилии, амфибии, рыбы, птицы, свиньи, морские свинки, мыши и крысы, пишет «Росбалт».

«Было бы удивительно, если бы лосось мог заразиться вирусом и передать его человеку», — отмечается в статье.

По мнению авторов, власти Китая решили переложить вину на рыбу и показать, что они «все держат под контролем». Вероятнее всего, вирус начал распространяться из-за продавца, который был заражен и не соблюдал правила гигиены.