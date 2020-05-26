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Как заказывать в интернет-магазинах США с доставкой в Россию?

Хотите сэкономить на фирменной одежде или технике? Как насчет того, чтобы заказать ее прямиком из Америки? Не стоит удивляться. При подобном заказе можно сэкономить до 50% стоимости с учетом пересылки. Ниже мы расскажем, как это правильно сделать.

Какие товары можно заказать в США

Основными причинами выгоды покупок товаров из Америки являются низкие налоги и высокая конкуренция. Именно поэтому те же вещи, что вы можете приобрести на родине, стоят дешевле и оказываются выше качеством в США. В основном пользуются спросом американские магазины одежды.

Другими популярными позициями являются:

товары для активного отдыха;

косметика;

детские товары;

электроника.

Однако далеко не все можно купить в Штатах. Есть некоторые позиции, которые нельзя отправлять за границу. К ним относятся:

оружие;

квадрокоптеры;

антиквариат;

табак;

алкоголь и т. д.

Также не рекомендуется покупать с доставкой скоропортящиеся товары из США.

Как можно доставить покупки из Америки

Практически никакие крупные американские интернет-магазины не доставляют свои товары в наш регион. Поэтому нужно искать специальные компании, которые занимаются доставкой в страны СНГ. Называются они мейлфорвардеры.

Пользоваться ими довольно просто. Для этого вам необходимо зарегистрироваться на выбранном вами сайте. Сразу после этого вы получаете персональный адрес в штатах, на который приходят покупки в США. После этого посредник осуществляет доставку на ваш адрес.

При этом мейлфорвардеры предоставляют и другие услуги, которые делают проще ваши покупки в Америке. К таковым можно отнести:

комплектация всех заказов в одну посылку;

хранение груза на складе в штатах;

проверка качества товара (размера);

огромный выбор вариантов доставки.

Также стоит отметить, что многие компании оказывают содействие в покупке товара. Это особенно актуально для тех, кто не знает английского языка. Для этого от вас может потребоваться только ссылка на товар.

Как выбрать мейлфорвардера

На данный момент существует огромное количество подобных компаний. Поэтому важно выбрать наиболее выгодную из них. В первую очередь, обратите внимание на то, где находится склад посредника. Если это штаты Делавэр, Орегон, Монтана, тогда вам не придется оплачивать налог с продаж. Это объясняется тем, что данные локации освобождены от налогов.

Затем обратите внимание на то, какие услуги оказывает та или иная компания. Особенно если вам необходимо, чтобы заказ выполнил посредник. Также стоит обратить свое внимание на стоимость тарифов и их условия, на наличие страховки груза и на качество обслуживания службы поддержки.

Со списком компаний-посредников вы можете ознакомиться здесь.

Как отследить посылку из Америки

Какие есть варианты проверки местонахождения заказа? Во-первых, у вас есть возможность отслеживания почтовых отправлений на сайте посредника. Для этого вам необходим трек-номер, который вам вышлют при отправке вашей посылки. Однако данный способ не совсем удобен, так как на многих сайтах окошко поиска находится в неудобном месте. Поэтому вы можете сразу его не найти.

Во-вторых, вы можете воспользоваться специальными сайтами-агрегаторами, такими, как Posylka.net. Данные сервисы созданы специально для удобства отслеживания посылок. Независимо от компании-перевозчика и нынешнего местоположения посылки, отследить трек таким способом можно за считанные секунды. Это значит, что на подобных сайтах есть возможность узнать местоположение груза, отправленного любой почтовой службой, либо транспортной компанией, по всему миру.

Однако и это еще не все. Стоит отметить, что вы можете одновременно отслеживать до 30 посылок. А также при регистрации у вас появляется возможность отслеживания посылки при помощи оповещений, которые будут приходить вам на почту, как только ваш груз прибудет в очередную контрольную точку.

Как видите, делать покупки в американских магазинах — это очень просто! Зная, как сэкономить на покупке и где отслеживать посылку, вы сможете всегда радовать себя качественными американскими товарами за минимальную стоимость.