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В России и мире

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

19.06.2020 21:16|ПсковКомментариев: 0

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз между двумя странами. Церемония прошла в Минске. Документ подписали главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей.

Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

Кроме того, передает «Интерфакс», после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии.

Документ также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: компетентные органы Белоруссии и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.

Подписание соглашения анонсировалось обеими сторонами 13 декабря в рамках заседания Совмина Союзного государства, однако из-за того, что Белоруссия не успела завершить внутригосударственные процедуры, подписание документа было отложено.

Источник: Псковская Лента Новостей
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