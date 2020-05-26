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В России может измениться система проведения кадастровой оценки

Росреестру могут предоставить полномочия по непрерывному надзору за проведением государственной кадастровой оценки (ГКО). Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в июне.

Документ, разработанный правительством, предлагает установить режим непрерывного надзора Росреестра за проведением ГКО, пишет «Парламентская газета». Предусматривается, что при этом кадастровая оценка будет проходить раз в 4 года, а в городах федерального значения - раз в два года, в случае принятия мэром соответствующего решения. Сейчас предусмотрено, что ГКО проводится не чаще одного раза в 3 года и не реже одного раза в 5 лет.

Законопроект предусматривает изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости. Предлагается перейти от рассмотрения соответствующих заявлений в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости к их рассмотрению в ГБУ субъектов Федерации.

При этом предлагается закрепить в законе, что рассмотрение любой ошибки в определении кадастровой стоимости должно разрешаться в пользу собственника недвижимости.

Документ направлен на защиту интересов граждан и разработан во исполнение перечня поручений по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию РФ 2018 года. Как ранее отметил Владимир Путин, в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает.