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Почти во всех крупных городах Беларуси проходят массовые и стихийные акты протеста

В Белоруссии продолжаются протесты против задержаний оппозиционных кандидатов на пост президента. Они сопровождаются столкновениями с полицией и охватили многие крупные города союзного государства.

Как сообщает «Эхо Москвы» в Минске выстраиваются в так называемые «цепи солидарности» в поддержку активистов и политиков, задержанных за последнее время. Они достигают длины от нескольких сотен метров до 1,5 км, как в Гродно.

В ходе акций в Белоруссии задержаны свыше 110 человек, из них в Минске около 80. Среди них не только протестующие, но и журналисты.

Накануне в Белоруссии завершился сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты. Один из них - предприниматель Виктор Бабарико, которого считают одним из главных оппонентов нынешнего лидера Александра Лукашенко. Сам Бабарико также задержан: его обвинили в попытке воздействовать на свидетелей и скрыть улики. Ранее он возглавлял Белгазпромбанк, в котором недавно прошли обыски и были возбуждены уголовные дела. Несмотря на задержание, сторонники Бабарико опубликовали его видеообращение, в котором кандидат призывает провести референдум о возвращении Белоруссии к Конституции 1994 года, в которой, в том числе, содержится норма об ограничении президентских сроков.

Протесты в Белоруссии против действующей власти стали наиболее масштабными в последнее время. Люди стали выходить на улицы по всей стране, чего раньше не наблюдалось.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня в свою очередь сказал, что не позволит уничтожить достижения его страны за 25 лет. В республике, уверен он, присутствует стабильность, а некие силы постоянно нагнетают обстановку. Лукашенко призвал защитить страну и добавил, что белорусы не пропустят фашизм и ненависть «под знаменами демократии».

Президентские выборы в Белоруссии должны пройти в августе.