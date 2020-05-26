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Умер автор хита «На заре»

Умер композитор и музыкант Олег Парастаев, написавший шлягер «На заре», который исполняла отечественная группа «Альянс», сообщают СМИ.

Известие о кончине музыканта, ушедшего из жизни в 61 год, опубликовано в аккаунте Парастаева в социальной сети «Вконтакте». Уточняется, что он скончался утром 20 июня.



Фото: Олег Парастаев, «Вконтакте»

«Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега!» - сказано в сообщении.

Отмечается, что дата и время панихиды станут известны позднее.

Информацию о смерти в соцсетях подтвердила и его дочь Мария. Причины случившегося не разглашаются.

Олег Парастаев был одним из музыкантов группы «Альянс», для которой в 1987 году написал хит «На заре». О реставрации клипа, ранее никогда не выходившего на экраны, Парастаев рассказал в апреле 2019 года и разместил на своем канале в YouTube. Ролик «взорвал» интернет и стал очень популярным.