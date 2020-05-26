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Допвыплаты медикам будут сохранены до конца лета - Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что допвыплаты работающим с коронавирусом медработникам необходимо сохранить до конца лета. Об этом глава государства заявил на онлайн-встрече с медиками 20 июня.

Он отметил, что благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и героической работе медиков «эпидемия начинает отступать, но борьба с ней продолжается, риски и нагрузка на медработников по-прежнему высоки».

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что все выплаты за особые условия труда медработникам не будут облагаться налогом.

«Наряду с налогами нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные», — также отметил президент.

Президент России Владимир Путин констатировал, что отечественным медикам удалось свести к минимуму потери от коронавируса.

«Уверен, вы сделали все, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное - свели до минимума потери, это ваша заслуга!» - цитирует президента ТАСС.