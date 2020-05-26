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Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает

Эпидемия коронавируса в России отступает, борьба с ней продолжается. Об этом в субботу, 20 июня, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с медиками, в том числе и с псковскими.

Глава государства выразил надежду, что в самое ближайшее время в стране появится вакцина от коронавирусной инфекции. «В самое ближайшее время. И то, что у нас появились лекарства, наверное, лучшие в мире по качеству и чистоте, это очень здорово. Это говорит о высоком уровне нашей науки», - добавил он.

При этом президент отметил, что в связи с угрозой второй волны эпидемии больничные места должны быть в медучреждениях в запасе, даже если в ближайшее время будут не нужны. «На всякий случай на осень текущего года или на будущий», - уточнил он.

Владимир Путин особо отметил самоотверженность врачей и заявил, что они свели до минимума потери от коронавируса в нашей. «Болезнь не пощадила и врачей, вы настоящие герои», - заявил он.