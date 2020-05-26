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Путин о пандемии коронавируса: Опасность не ушла, но мы отработали технологии оперативного реагирования

В экстремальных условиях угрозы коронавируса в России надежно отработали системы энергетики, торговля, транспорт, связь, сфера образования – учебный процесс ни в школах, ни в вузах не прервался. Об этом сегодня, 23 июня, в очередном обращении к нации заявил президент страны Владимир Путин.

«Опасность не ушла. Но мы отработали технологии оперативного реагирования. Сегодня все важнейшие системы работают в штатном режиме», - отметил он.

Владимир Путин в своей речи обратился к сельской молодежи и школьникам: «Вам есть, на кого равняться, ваши родители сделали все, чтобы в стране был хороший урожай, а он обещает быть хорошим».

Глава государства сообщил, что по количеству тестов на 1000 человек Россия вышла на первое место в мире. По его словам, за счет столь масштабного тестирования удалось выявлять болезнь на ранней стадии, а значит пресекать ее распространение и сберегать жизни россиян.