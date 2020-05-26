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Развод Харламова и Асмус может оказаться розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус может оказаться розыгрышем. Во всяком случае такое заявление сделал ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.



Фото: @garikkharlamov, Instagram

По его словам, звездная пара участвовала в проекте (одно из условий игры – публикация провокационных постов в соцсетях), ей досталось синхронное задание, которое нужно выполнить вместе. «Здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство», - цитирует Маркони Лента.ру.

По его словам, посты Харламова и Асмус о разводе написаны «с карточки», а шоу с участием звездной пары выйдет в июле.

Тем не менее факт развода подтвердили не только сами артисты, но и источники из окружения семьи Асмус и Харламова. По их мнению, началом их разлада мог стать ремонт в купленном доме (пара переехала в отремонтированный дом в элитном поселке в Подмосковье в 2020-м, недвижимость была приобретена в 2019 году).

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Более того, адвокат актрисы подтвердил развод супругов. По его словам, в настоящее время практически все необходимые документы уже собраны, готовится заявление к подаче в суд.