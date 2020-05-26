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В Калининграде наградят девушку, не покинувшую строй на параде из-за слетевшей туфли

Офицер, участница парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за слетевшей туфли, будет поощрена командующим Балтийским флотом адмиралом Александром Носатовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

«Девушка не покинула строй не смотря на то, что у нее слетела одна туфелька во время парада. Она будет поощрена по решению командующего флотом адмирала Александра Носатова за то, что проявила выдержку и не нарушила парадный строй», - сказали в пресс-службе флота.

В параде на площади Победы в Калининграде в среду приняли участие около 1,5 тысячи военнослужащих и 75 единиц военной техники, которую возглавил легендарный танк Т-34. В воздушной части были задействованы 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.

В 22.00 по местному времени (23.00 мск) в Калининграде произведут 30 залпов салюта. Звуковое сопровождение обеспечат три пушки ЗИС-3, участвовавшие в Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года.