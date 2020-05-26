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Росавиация представила план по возобновлению международных полетов

Глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой предложение начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В письме говорится о поэтапном снятии ограничений на международные рейсы, начиная со стран СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья предлагается открывать в индивидуальном порядке и в зависимости от эпидемиологической обстановки. Источники издания в отрасли отметили, что разрешение летать в ближнее зарубежье не окажет существенного влияния на доходы авиакомпаний — лето все равно будет убыточным. При этом эксперты допускают, что сообщение со странами дальнего зарубежья может быть закрыто до конца лета или даже дольше.

В секретариате Татьяны Голиковой сообщили, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщения: «Вопрос находится в стадии проработки. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации».