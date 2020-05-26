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Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергей - умер в США от огнестрельного ранения в голову. Это подтвердил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель пресс-службы департамента здравоохранения штата Род-Айленд Джозеф Уэнделкен.

«Да, причиной смерти было огнестрельное ранение в голову, - сказал он. - Мы можем говорить только о причине смерти, что касается мотивов, то это может быть вопрос к полиции». Он отметил, что, согласно имеющимся сведениям, «речь не идет о преступлении».

Информацию о смерти 84-летнего Сергея Хрущева в США подтвердила внучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.

Представитель полицейского управления сообщил, что у властей нет причин полагать, что речь идет о преступлении. Агентство не разъясняет, считают ли американские власти, что произошел несчастный случай.

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.