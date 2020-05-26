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Сын погибшего в резонансном ДТП возмутился предложением Ефремова об усыновлении

Адвокат Михаила Ефремова, по вине которого в ДТП погиб водитель Сергей Захаров, Эльман Пашаев заявил в эфире радио «Эхо Москвы», что актер готов усыновить детей покойного. «Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь», - сказал он.

Это заявление вызвало общественный резонанс и волну возмущения. В частности сын Захарова Валерий отметил, что предложение актера усыновить детей погибшего «звучит как оскорбление», сообщает RT.

Он добавил, что все разговоры об усыновлении до суда больше похожи на попытку «смягчить отношение к себе» со стороны Ефремова.

Позже адвокат объяснил, что его слова были неправильно истолкованы. Он подчеркнул, что Ефремов хочет помочь семье Захарова и готов обеспечивать его детей, а не усыновлять их по документам.

Напомним, 8 июня около 21:40 в центре Москвы на Смоленской площади столкнулись два легковых автомобиля. Одним из них управлял Ефремов.

Известно, что Ефремов не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автомобиль курьерской службы получил более серьезные повреждения, его водитель, 57-летний Сергей Захаров в крайне тяжелом состоянии был срочно госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Мужчина получил множественные травмы, началось внутреннее кровоизлияние. Врачи диагностировали у него перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму. Захаров скончался утром 9 июня в реанимации от полученных травм.

Медицинское освидетельствование установило у актера Михаила Ефремова состояние алкогольного опьянения.