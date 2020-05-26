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На следующей неделе Путин вновь выступит с обращением к россиянам

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам. Президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию в понедельник, 29 июня, сообщает РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос о планах главы государства по новому обращению и его дате. Источники «Интерфакса» ранее говорили, что среди возможных дат обращения рассматривается также 30 июня.

В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, рассказал изданию один из близких к администрации президента источников. По его словам, поправки в Основной закон вносятся не каждый год, и долг главы государства — сказать о них перед плебисцитом, это важный формат коммуникаций с гражданами.

Ожидается также, что Путин призовет принять участие в голосовании тех, кто еще не сделал это.