В России и мире

В Госдуме предложили проводить парад 24 июня ежегодно

Дата 24 июня должна пополнить список дней воинской славы России. Проводить военные парады в честь Победы в Великой Отечественной войне нужно также 24 июня, а 9 мая отдать улицы российских городов «Бессмертному полку». С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

«Эта идея возникла у меня вчера, когда я был на Красной площади и смотрел, как идут в парадном строю внуки и правнуки победителей», – сказал он.

«24 июня победного года – особый день в нашей истории. Весь народ с замиранием сердца смотрел кинохронику: маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский на конях. Орденоносцы, Герои Советского Союза в парадных шеренгах. Командующие фронтами по главе сводных полков. Гитлеровский штандарт, брошенный к подножию Мавзолея. Считаю, что дата 24 июня должна пополнить список дней воинской славы России. В нем уже есть 7 ноября – День парада 1941 года, когда в самых трагических обстоятельствах всему миру была продемонстрирована вера нашего народа в Победу. Будет справедливо, если таким же официальным памятным днем станет и 24 июня – день триумфа народа-победителя», – прокомментировал Сергей Миронов свою инициативу.