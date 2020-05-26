Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
План Б Что происходит на Инженерной?
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
Правила использования газа
Телефон прямого эфира 56-73-72
Совершенно другой
Куплю Т-34. Дорого
Глава ФНПР посетит Псков
Гонки по вертикали
Рейтингомер: Момент истины
Где заправить Кондиционер
 
 
 
ещё В России и мире 26.05.2020 08:130 Минобороны РФ: В результате крушения на Чукотке погиб экипаж вертолета Ми-8 26.06.2020 10:580 Россия не попала в список стран, которым ЕС откроет границы с 1 июля 25.06.2020 23:4110 Отечественный препарат от коронавируса показал эффективность в 90% случаев 25.06.2020 21:240 В Госдуме предложили проводить парад 24 июня ежегодно 25.06.2020 20:245 Сын погибшего в резонансном ДТП возмутился предложением Ефремова об усыновлении 25.06.2020 20:180 На следующей неделе Путин вновь выступит с обращением к россиянам
 
 
 
Самое популярное 20.06.2020 10:1723 Пляски на костях в фуражке Гитлера 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 19.06.2020 21:599 Ефремов не выйдет живым из тюрьмы, заявил судимый актер Долинский 23.06.2020 23:342 Девушка погибла после падения с многоэтажки на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 19.06.2020 16:004 В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Россия не попала в список стран, которым ЕС откроет границы с 1 июля

26.06.2020 10:58|ПсковКомментариев: 0

Россия, США и Бразилия не попали в число стран, для жителей которых Евросоюз с 1 июля откроет свои границы, сообщила The New York Times со ссылкой на предварительные списки стран и четыре информированных источника. 

Подготовленные председательствующей в ЕС Хорватией рекомендации определяют, что границы будут открыты для стран, где ситуация с заболеваемостью стабилизировалась или улучшается, а также государств с «сопоставимой или лучшей эпидемиологической ситуацией» по сравнению с Европой, пишет портал Forbes. 

Установлена пороговая планка — 16-20 новых случаев заражения на 100 000 населения, зарегистрированных в течение последних 14 дней. Кроме того, будет приниматься во внимание количество проводимых тестов, эффективность отслеживания заражений и надежность официальных данных.

По информации The New York Times, всего Евросоюз подготовил две версии списка стран, для которых границы будут открыты. В один вошли 47 государств, где уровень заболеваемости COVID-19 ниже, чем в среднем по ЕС (16 новых случаев на 100 000 человек за последние две недели). Во второй, где уровень заболеваемости немного выше среднего по ЕС (до 20 новых случаев на 100 000 человек), вошли 54 страны. 

Ни в один из них не включены Россия, США и Бразилия, которые не подпадают под эти критерии. В России, по расчетам The New York Times, за последние две недели число новых случаев коронавируса составляло 80 на каждые 100 000 населения, в США — 107, в Бразилии — 190.  

Список стран, для которых границы ЕС откроются с 1 июля, будет опубликован в начале следующей недели. Проект рекомендаций предполагает, что европейские власти будут анализировать ситуацию с коронавирусом в отдельных странах каждые две недели и менять этот список в соответствии с новыми реалиями. 

При этом Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил Брюссель, что в некоторых странах достоверность данных трудно проверять, поэтому к верификации цифр могут привлечь посольства государств-членов ЕС.

В принципе, ряд европейский государств могут проигнорировать решение Брюсселя, рассказал Reuters высокопоставленный дипломат. «В этих рекомендациях, в большой степени, желаемое выдается за действительное. Они также вызывают много споров. Многие страны в любом случае могут пойти своим путем», — пояснил он. 

Теги: #евросоюз #граница #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 624 человека
26.06.2020, 10:580 Россия не попала в список стран, которым ЕС откроет границы с 1 июля 26.06.2020, 10:540 Глава Великих Лук принял участие в общероссийском голосовании 26.06.2020, 10:410 В Псковской области начался второй день голосования по поправкам в Конституцию 26.06.2020, 10:362 Валерий Кузьмин: Невозможно читать материалы о зверствах нацистов в Псковской области
26.06.2020, 10:360 Ремонтные работы на улице Печорской в Пскове завершены 26.06.2020, 10:260 Предприятия СоюзМаш России примут участие в международном проекте «Инженеры Победы» 26.06.2020, 10:231 Выгодные условия на покупку автомобилей ŠKODA в июне 26.06.2020, 10:230 Глава Федерации независимых профсоюзов России посетит Псковскую область
26.06.2020, 10:180 Мошенники обманули жителей Псковской области почти на 100 тысяч рублей 26.06.2020, 10:160 Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью 26.06.2020, 10:130 Псковская прокуратура обязала управляющую компанию выплатить зарплату сотрудникам 26.06.2020, 10:001 Псковский Роспотребнадзор разрешил плановую вакцинацию
26.06.2020, 09:580 Полный ремонт улицы Инженерной в Пскове планируется провести до конца года 26.06.2020, 09:532 Пьяный эстонец перепутал направления и попытался незаконно въехать в Псковскую область 26.06.2020, 09:513 Сенатор Елена Бибикова проголосовала по поправкам в Конституцию в Пскове 26.06.2020, 09:480 Прокуратура нашла нарушения в работе Гдовской районной больницы
26.06.2020, 09:410 Псковичка рассказала, как ей удалось покорить Камчатку 26.06.2020, 09:220 Житель Псковской области незаконно выведывал схему охраны границы 26.06.2020, 09:050 Пожар произошел в подвале кафе на улице Советской в Пскове 26.06.2020, 08:474 Муниципальные бани могут открыть в Псковской области в ближайшее время
26.06.2020, 08:451 В России разработают роботов для эвакуации раненых с поля боя 26.06.2020, 08:321 Глава Псковского района приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию 26.06.2020, 08:211 Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды 26.06.2020, 08:140 Избирком благодарит партнеров за помощь в подготовке к голосованию по Конституции
26.06.2020, 07:551 Военно-полевую кухню получит в подарок город Новосокольники 26.06.2020, 07:441 С 26 июня вступает в силу закон, вводящий понятие российского вина 26.06.2020, 07:320 Роструд сообщил о возросшем количестве обращений в свой адрес 26.06.2020, 07:170 В России с 1 июля для водителей заработают новые правила
26.06.2020, 06:580 В Госдуме предлагают защитить права антипрививочников с помощью штрафов 25.06.2020, 23:4110 Отечественный препарат от коронавируса показал эффективность в 90% случаев 25.06.2020, 23:011 Еще один лось погиб под колесами автомобиля в Великолукском районе 25.06.2020, 23:010 Труп женщины обнаружили у пятиэтажного жилого дома в порховской деревне
25.06.2020, 22:451 Новый тариф «Больше пространства» появится в «Ласточке» Петербург - Псков 25.06.2020, 22:332 Жесткое ДТП с участием лося попало на видео 25.06.2020, 22:196 Реконструкция проспекта Ленина полностью решит проблему его подтопления - директор горводоканала 25.06.2020, 22:077 Наталья Горбачева: Конституция должна меняться вместе с жизнью и защищать законные права граждан
25.06.2020, 21:470 Как создать эффективно работающий Совет дома? 25.06.2020, 21:351 Представители псковского Молодежного парламента рассказали о пользе волонтерства 25.06.2020, 21:240 В Госдуме предложили проводить парад 24 июня ежегодно 25.06.2020, 21:142 Участники голосования по поправкам в Конституцию довольны его организацией в Псковской области
25.06.2020, 21:122 Замену лопастного узла пушкинской «Мельницы крылатой» провели в Михайловском 25.06.2020, 21:060 Итоги конкурса «В центре внимания!» подвели в Псковской области 25.06.2020, 20:410 Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банка 25.06.2020, 20:321 Псковичам разъясняют порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию на дому
25.06.2020, 20:245 Сын погибшего в резонансном ДТП возмутился предложением Ефремова об усыновлении 25.06.2020, 20:180 На следующей неделе Путин вновь выступит с обращением к россиянам 25.06.2020, 20:042 Дарья Козьякова: Голосование по поправкам в Конституцию в несколько дней - это удобно и безопасно 25.06.2020, 19:562 Нравственный камертон
25.06.2020, 19:431 Как можно больше учащихся Псковской области должны проходить социально-психологические тестирования и медосмотры - Михаил Ведерников 25.06.2020, 19:381 Волонтер Конституции: На участках для голосования все организовано очень безопасно 25.06.2020, 19:260 Какие дороги отремонтируют в Псковской области на 50 млн рублей из федерального бюджета, рассказал Борис Елкин 25.06.2020, 19:151 СоюзМаш России присоединился к наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
25.06.2020, 19:021 Ксения Собчак сломала нос. ВИДЕО 25.06.2020, 19:010 Как стать самозанятым, рассказали в УФНС по Псковской области 25.06.2020, 18:540 Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову 25.06.2020, 18:510 В Псковской области нарушители земельного законодательства оштрафованы на 836 тысяч рублей
25.06.2020, 18:420 Более 300 военнослужащих ВДВ примут участие в конкурсе «Десантный взвод» 25.06.2020, 18:360 Псковичи засняли испуганного лося на улице Алмазной. ВИДЕО 25.06.2020, 18:231 Псковские ориентировщики прибрались в лесу в районе деревни Печки 25.06.2020, 18:111 Перспективы локализации малых и средних предприятий в системе научно-технологического кластера оценили в «Моглино»
25.06.2020, 18:060 Жарко и сухо будет завтра в Псковской области 25.06.2020, 17:564 Псковские негры 25.06.2020, 17:450 Волонтеры благоустроили двор на Коммунальной в Пскове 25.06.2020, 17:350 Великолучанка вводила мужчин в заблуждение и завладевала их деньгами
25.06.2020, 17:240 Сотрудницы УФСИН России по Псковской области стали донорами крови 25.06.2020, 17:200 Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам 25.06.2020, 17:121 Дмитрий Быстров проголосовал по поправкам в Конституцию и оценил подготовленность участка 25.06.2020, 17:040 Животные рады быть с хозяевами в изоляции - руководитель псковского приюта
25.06.2020, 16:380 Интерактив: Еще одно место массовых захоронений в Псковском районе? 25.06.2020, 16:326 Вопрос о ходе реставрации Гельдтовой бани вынесут на очередную сессию гордумы 25.06.2020, 16:254 Члены псковского Молодежного парламента стали волонтерами Конституции 25.06.2020, 16:241 Строительство приюта на 140 собак начнется в Пскове в августе
25.06.2020, 16:152 В Пскове завершена работа над созданием мурала, посвященного 30-летию МЧС 25.06.2020, 16:120 Пскович лишился 150 тысяч рублей при попытке купить иномарку 25.06.2020, 16:030 Председатель областного избиркома Игорь Сопов проголосовал по поправкам в Конституцию 25.06.2020, 15:522 Великолучане собирают подписи за увольнение главврача межрайонной больницы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.