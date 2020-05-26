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Россия не попала в список стран, которым ЕС откроет границы с 1 июля

Россия, США и Бразилия не попали в число стран, для жителей которых Евросоюз с 1 июля откроет свои границы, сообщила The New York Times со ссылкой на предварительные списки стран и четыре информированных источника.

Подготовленные председательствующей в ЕС Хорватией рекомендации определяют, что границы будут открыты для стран, где ситуация с заболеваемостью стабилизировалась или улучшается, а также государств с «сопоставимой или лучшей эпидемиологической ситуацией» по сравнению с Европой, пишет портал Forbes.

Установлена пороговая планка — 16-20 новых случаев заражения на 100 000 населения, зарегистрированных в течение последних 14 дней. Кроме того, будет приниматься во внимание количество проводимых тестов, эффективность отслеживания заражений и надежность официальных данных.

По информации The New York Times, всего Евросоюз подготовил две версии списка стран, для которых границы будут открыты. В один вошли 47 государств, где уровень заболеваемости COVID-19 ниже, чем в среднем по ЕС (16 новых случаев на 100 000 человек за последние две недели). Во второй, где уровень заболеваемости немного выше среднего по ЕС (до 20 новых случаев на 100 000 человек), вошли 54 страны.

Ни в один из них не включены Россия, США и Бразилия, которые не подпадают под эти критерии. В России, по расчетам The New York Times, за последние две недели число новых случаев коронавируса составляло 80 на каждые 100 000 населения, в США — 107, в Бразилии — 190.

Список стран, для которых границы ЕС откроются с 1 июля, будет опубликован в начале следующей недели. Проект рекомендаций предполагает, что европейские власти будут анализировать ситуацию с коронавирусом в отдельных странах каждые две недели и менять этот список в соответствии с новыми реалиями.

При этом Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил Брюссель, что в некоторых странах достоверность данных трудно проверять, поэтому к верификации цифр могут привлечь посольства государств-членов ЕС.

В принципе, ряд европейский государств могут проигнорировать решение Брюсселя, рассказал Reuters высокопоставленный дипломат. «В этих рекомендациях, в большой степени, желаемое выдается за действительное. Они также вызывают много споров. Многие страны в любом случае могут пойти своим путем», — пояснил он.