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Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма

27.06.2020 13:36|ПсковКомментариев: 0

Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Джеймса Куинси.

«В мире нет места расизму, и в социальных сетях нет места расизму. Компания Coca-Cola приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей по крайней мере на 30 дней», — сказал Куинси, добавив, что за это время Coca-Cola пересмотрит рекламную политику.

19 июня организации Color of Change, «Антидиффамационная лига США» (ADL), Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и другие правозащитные организации призвали остановить в июле размещение рекламы в Facebook с целью протеста из-за нерегулирования соцсетью контента с элементами расизма.

Источник: Псковская Лента Новостей
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