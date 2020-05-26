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Названы тревожные признаки после вакцинации от коронавируса

Иммунолог Михаил Костинов, занимающий должность завлабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, рассказал радио «Sputnik», какие признаки после вакцинации от коронавируса должны тревожить человека. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам специалиста, существуют местная реакция и системные реакции, которые выводятся по показателям температуры.

Так, если температура поднялась до 37,5 градуса, то это относится к легкой реакции, до 38,5 – считается средней, а выше 38,6 – уже сильной.

Иммунолог предупредил, что на любой препарат реакция организма должна быть минимальной, пишет «RT на русском».

На месте укола, когда делают инъекцию, может появиться покраснение. Однако диаметр этого покраснения, а что еще важнее – уплотнения, не должен превышать 8 сантиметров, подчеркнул Костинов.