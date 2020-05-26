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На Ксению Собчак напали в женском монастыре

Злоумышленники напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая работала в Среднеуральском женском монастыре над сюжетом о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), отрицавшем пандемию. Об этом Собчак сообщила в своем канале в Telegram, пишет ТАСС.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты, камеру разбили. Все съемки избиения забрали, камеру отобрали здоровенные бугаи. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били [документалиста Сергея] Ерженкова», - написала Собчак, отметив, что вызвана полиция.

О том, что Собчак снимает материал о истории схиигумена Сергия, духовника Среднеуральского женского монастыря, стало известно 26 июня, когда ее заметили возле Екатеринбургской епархии. Отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией». В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.