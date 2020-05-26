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В России и мире

ВОЗ сообщила о количестве разрабатываемых вакцин от коронавируса

28.06.2020 09:41|ПсковКомментариев: 0

Заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан назвала количество разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса нового типа.

По ее словам, в настоящее время в мире создается порядка 200 вакцин от COVID-19, которые находятся на различных стадиях разработки и клинических испытаний, об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Indian Express.

«Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях», — сказала Сваминатан.

Она отметила, что ВОЗ отводит на производство вакцины от новой коронавирусной инфекции от 12 до 18 месяцев. Как заявила Сваминатан, это будет беспрецедентно, так как обычно разработка вакцины занимает около десяти лет.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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