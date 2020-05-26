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В России и мире

ВОЗ: Пандемия коронавируса набирает темп

29.06.2020 20:26|ПсковКомментариев: 1

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

«Мы все хотим, чтобы это (пандемия – ред.) закончилось... Но жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу», - сказал в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.

Он отметил, что, «несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп», передает «Интерфакс».

Сейчас более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, скончались 500 306 человек.

В Псковской области 2757 подтвержденных случаев ковидной инфекции. Скончался 21 человек.

Теги: #ВОЗ #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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