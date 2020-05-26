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Кадыров предложил избрать Путина президентом пожизненно

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России, сообщает РИА Новости.

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе», - заявил Кадыров.

Он также отметил, что все предлагаемые поправки к Конституции касаются «усиления государственных позиций», поэтому любому россиянину стоит принять участие в голосовании.

Общероссийское голосование по поправкам проходит с 25 июня по 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.