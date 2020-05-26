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На территории строящегося храма нашли скелет со связанными конечностями

На территории строящегося храма святых Царственных Страстотерпцев в деревне Пеники Ленинградской области найдены человеческие останки.

Сосновоборский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), поскольку у найденного человека оказались связаны веревкой руки и ноги. Следственно-оперативная группа изучила место находки с использованием криминалистической техники. Назначены медицинские судебные экспертизы, пишет «Фонтанка» со ссылкой на региональное Следственное управление.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления.

Погибший - предположительно, мужчина. Возможно, бездомный. 29 июня на череп наткнулись строители храма. Сначала возникло предположение, что это останки времен Великой Отечественной войны, но, когда откопали весь скелет целиком, открылись лохмотья современных джинсов, кроссовки и ремень.

Настоятеля храма Александр Видякин подробностей не знает, поскольку находится в отпуске. «Мне вчера сообщили, полиция занимается этим. Сказали только, что это мужчина. Видимо, криминал, связанный с бездомными», - рассказал изданию священник.