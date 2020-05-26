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Коронавирус вызвал у мужчины мучительную длительную эрекцию

Мужчина из Франции во время лечения коронавирусной инфекции начал страдать от приапизма - длительной и болезненной эрекции, не связанной с сексуальным возбуждением. Его случай описали врачи больницы города Ле-Шен, сообщает Лента.ру.

62-летний француз поступил в больницу с тяжелой формой COVID-19. В ходе лечения у него проявились симптомы приапизма, в частности нехарактерная для его возраста четырехчасовая эрекция и множество сгустков крови в половом органе. Их приходилось долго откачивать через иглу шприца, облегчая мучения пациента льдом.

По словам лечащего доктора, заболевание COVID-19 вызвало у мужчины тромбоз, который, в свою очередь, и привел к неожиданным последствиям. Ламамри отметила, что это первый известный ей случай «тромбоза полового члена» у пациента с коронавирусом.

Мужчина провел две недели в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщается, что впоследствии он выздоровел.