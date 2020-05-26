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Скончался Заслуженный артист России Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вдову артиста Ирину Хонда.

Артист скончался 30 июня в Москве.

Прощание с артистом, предварительно, пройдет в субботу.

«Сейчас еще решается вопрос по поводу публичного прощания, если получится, это будет дом кино или какая-то другая театральная площадка, потому что я бы хотела, чтобы это было на сцене», - добавила Хонда.

Первую роль в кино Проскурин сыграл еще до окончания школы. Он окончил театральное училище имени Щукина, был принят в Театр на Таганке, но проработал там недолго, перейдя в Московский театр Ленинского комсомола. Затем работал в театре имени Ермоловой.

Известность ему принесло участие в телевизионном сериале «Большая перемена». Проскурин сыграл в таких картинах как «Однажды двадцать лет спустя», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и других.