В России и мире

В России продлен запрет на международные полеты до 1 августа

Росавиация продлила до конца июля ограничение на международные полеты из-за пандемии коронавируса, хотя ранее ведомство предлагало возобновить международные полеты с 15 июля, пишет РБК.

«До 23:59 по местному времени 31 июля 2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в телеграмме Федерального агентства воздушного транспорта, разосланной аэропортам и авиакомпаниям.

Такие телеграммы выпускаются каждый месяц начиная с 27 марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.