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В Казахстане из-за отравления алкоголем умерли 15 человек

Пятнадцать человек в Казахстане скончались, отравившись кустарным алкоголем, полиция задержала троих подозреваемых в его производстве и продаже, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.

«Сразу в двух регионах Казахстана полицией начаты досудебные расследования по фактам смерти людей. В городе Аркалыке Костанайской области с 3 по 4 июля с диагнозом "токсическое действие этанола" в реанимацию доставлены 13 человек, 11 из которых позднее скончались. В этот же период в поселке Жана-Кийма Жаксынского района Акмолинской области скончались 4 человека», - говорится в сообщении министерства.

По данным полиции, погибшие отравились алкогольной продукцией, разлитой в пятилитровые пластиковые бутылки. В ходе расследования в Акмолинской области полиция обнаружила цех, в котором разливали алкоголь, сообщает РИА «Новости».

«Полицейскими установлены и задержаны трое подозреваемых. У них изъята часть продукции, приготовленной для продажи. Однако большую часть подозреваемые успели реализовать, что представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей», - заявили в МВД, призвав граждан не приобретать алкогольную продукцию сомнительного производства.