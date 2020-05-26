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Умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе, сообщают СМИ. Маэстро был 91 год.

Итальянские издания уточняют, что композитор умер в больнице в Риме из-за осложнений после падения. Несколько дней назад он сломал бедренную кость.

Композитор известен, прежде всего, как автор музыки для кинокартин и телевидения. Он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам.

Эннио Морриконе родился в 1928 году в Риме, учился в консерватории Санта-Сесилия и получил диплом сразу по трем классам — трубы, инструментовки и композиции. Писать музыку для кинематографа и делать аранжировки он начал в 33 года. Морриконе - обладатель двух премий «Оскар», а также множества других наград. За музыку к фильму «Неприкасаемые» был удостоен премии «Грэмми» в 1988 году. Трижды становился лауреатом «Золотого глобуса» и шесть раз лауреатом премии BAFTA.