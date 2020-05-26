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Путин: Сроки открытия границ Европы для россиян пока сложно предсказать

Сроки открытия границ европейских государств для россиян пока сложно предсказать. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым, передает ТАСС.

«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», - отметил глава государства, комментируя ситуацию с авиаперевозками.

Авиационная отрасль, «безусловно, относится к наиболее пострадавшим» от пандемии, подчеркнул президент. «Мы с вами практически в постоянном контакте находимся, неоднократно разговаривали на этот счет», - обратился Путин к Савельеву. Глава государства попросил его оценить состояние отрасли в настоящее время, а также поделиться мнением о путях выхода из ситуации.

По словам Путина, «настало время вернуться к этому вопросу еще раз и наметить конкретные шаги».