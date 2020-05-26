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Журналиста Ивана Сафронова подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО

Бывший корреспондент «Ведомостей» и «Коммерсанта», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов задержан по подозрению в работе на одну их спецслужб НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сафронов, заявили в ФСБ, «выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), сообщили в ЦОС ФСБ, не став уточнять другие подробности.